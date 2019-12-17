Дамаск, 17 декабря. Государственное телевидение Сирии сообщило о теракте, произошедшем сегодня ночью в Дамаске. Там в результате подрыва автомобиля погиб мужчина.

По данным СМИ, водитель погиб в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено террористами в автомобиль. Трагедия произошла в ночь на вторник в районе Нахр-Аиша на юге города, около окружной автодороги.

На данный момент официальных заявлений от экстренных служб и правительства Сирийской Арабской Республики не поступало. Ни одна из террористических группировок также не взяла ответственность за взрыв, сообщает РИА Новости.

Накануне другая террористическая атака произошла в западной и северной частях провинции Хама. В результате обстрелов, организованных боевиками, один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил с места событий специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, ранее ФАН опубликовало журналистское расследование, в котором рассказало о созданное Соединенными Штатами Америки сети русскоязычных СМИ, распространяющих ложную информацию о деятельности российских военных в Сирийской Арабской Республики. В этот список вошли такие издания, как «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

В другом материале ФАН рассказало о том, как на самом деле Россия помогает Сирии в борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Второе расследование Федерального агентства новостей было посвящено связям США с террористами ИГИЛ1. В частности, корреспондентам ФАН удалось заполучить показания, которые подтверждают участие Америки в создании и поддержании «Исламского государства».

В своем первом материале Федеральное агентство новостей рассказало о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.