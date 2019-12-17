Пугачева заявила, что не будет выступать в новогодних огоньках

Москва, 17 декабря. Российская певица Алла Пугачева заявила, что в этом году она не будет петь в эфире новогодних развлекательных программ. Об этом рассказала ее директор Елена Чупракова.

«Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — приводит слова представительницы певицы Елены Чупраковой KP.ru.

Как пишет издание Ura.ru, в этом году у Пугачевой была насыщенная программа: юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала и выход фильма «Тот самый концерт». Отметим, что в прошлом году Пугачева принял участие в новогоднем огоньке на Первом канале, исполнив песню «Я летала».

Не так давно знаменитая исполнительница прокомментировала свой уход со сцены. По ее словам, она не скучает по той энергии, которую получала от поклонников во время концертных выступлений. Пугачева призналась, что ей стыдно, но она не собирается ничего менять. О своем уходе со сцены она объявила в ноябре этого года во время выступления в Минске. Пугачева заявила, что в следующий раз она выступит перед широкой публикой в 80 лет, пишет «Газета.ру».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин упрекнул примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву в том, что она молчит касательно запрета въезда российских артистов на территорию Латвии. Как писал ФАН, продюсер и супруг певицы Валерии выразил недоумение относительно того, что Пугачева молчит по поводу запрета въезда российским артистам с гастролями в Латвию. Так, выступать в прибалтийской республике уже запретили Олегу Газманову и Григорию Лепсу.