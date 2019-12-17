Российский фильм «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Москва, 17 декабря. Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист кандидатов на премию американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

По данным киноакадемии США, заявки на участие в конкурсе как «лучший иностранный» фильм подали 93 страны. По правилам, кинокартина, претендующая на статуэтку в этой категории, должна быть создана за пределами Соединенных Штатов. Хронометраж фильма должен превышать 40 минут, а диалоги — должны быть преимущественно на иностранном языке.

В шорт-лист попали 10 картин, в числе которых «Правда и справедливость» режиссера из Эстонии Танела Тоома, французский фильм «Отверженные» Ладжа Ли, испанская «Боль и слава» Педро Альмадовара и другие.

Фильм «Дылда» рассказывает историю двух женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград и пытающихся найти свое место в мирной жизни. Его мировая премьера состоялась в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, по итогам которого Балагов получил сразу две награды — за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI с формулировкой «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Официальные номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 13 января. Церемония вручения кинопремии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ночь на 6 января по московскому времени в США пройдет вручение премии «Золотой глобус», которую называют «индикатором «Оскара».