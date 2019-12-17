Житель дома с арсеналом оружия в Ленобласти мог насиловать дочь

Санкт-Петербург, 17 декабря. Житель Ленинградской области, в доме которого обнаружен арсенал огнестрельного оружия, задержан по подозрению в сексуальном насилии над 13-летней дочерью.

Ранее стало известно, что в Гатчинском районе Ленинградской области в ходе обыска одного из домов сотрудники силовых структур обнаружили подпольный склад оружия. По предварительным данным, из коттеджа, в котором был спрятан арсенал, полицейские вывели восемь детей. Их отец, 46-летний мужчина, задержан по подозрению в сексуальном насилии над собственной дочерью.

«По версии следствия, в период с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме в деревне Химози Гатчинского района, мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет», — рассказали в СУ СК РФ по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. По данным Следственного комитета, в коттедже обнаружены также предметы и электронные носители информации, которые могут представлять интерес для дальнейшего расследования.

«В ходе расследования будут изучены условия проживания детей, а также причины, способствующие совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что мать восьми детей подозреваемого может приходиться ему двоюродной сестрой.