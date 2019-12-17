Верховная рада приступила к проработке закона о продаже земли

Киев, 17 декабря. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады приступил к работе над составлением условий покупки земли иностранцами. Как сообщает заместитель главы фракции «Слуга народа» и ее пресс-секретарь Евгения Кравчук, сейчас депутаты работают над оформлением формулировок, согласно которым иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на общенациональном референдуме.

Законопроект об отмене моратория на продажу земли был принят Верховной радой в первом чтении 13 ноября этого года. Согласно ему с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица, а территориальные общины и государство смогут приобретать землю. Возможность стать собственниками земли получат и иностранцы или лица без гражданства, если получат ее по наследству, однако они будут обязаны продать участок в течение года. Временный запрет на покупку земли иностранными собственниками будет действовать до 1 января 2024 года.

«Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме», — написала Кравчук в своем Facebook.

В ходе голосования за принятие поправок выступили 240 депутатов. Для утверждения законопроекта парламентарии проведут еще одно чтение, сообщала «Газета.ру».

Стоит отметить, что принятие закона об отмене отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты украинского парламента прошлого созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные игроки «выкупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».