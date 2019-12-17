Минобороны рассказало, сколько военнослужащих РВСН несут боевое дежурство

Москва, 17 декабря. Около шести тысяч военнослужащих российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) каждый год несут боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В этот вторник, 17 декабря, РВСН отмечают 60-летний юбилей со дня своего основания.

«Сегодня РВСН - это род войск ВС РФ, являющийся важнейшим компонентом Стратегических ядерных сил России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тысяч человек», — сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Сейчас на вооружении РВСН стоят семь типов ракетных комплексов, которые позволяют эффективно отвечать любым вызовами современной эпохи. В них входят ракетные комплексы шахтного базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», а также подвижные грунтовые ракетные комплекса «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В российской оборонном ведомстве отметили, что выполнение запланированных мероприятий на 2019 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило поднять долю современных образцов военной техники до 76%. Это дало российским войскам новые возможности в деле обороны страны.