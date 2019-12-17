РФ увеличила вложения в гособлигации США

Москва, 17 декабря. Россия в октябре увеличила вложения в государственные облигации США на 622 млн долларов, нарастив их до 10,697 млрд долларов.

По данным американского минфина, 8,127 млрд из этой суммы приходится на краткосрочные бумаги, остальная часть — на долгосрочные. Россия при этом не входит в тридцадку крупнейших держателей госдолга США.

С апреля прошлого года РФ систематически сокращала вложения в американские государственные ценные бумаги, но продолжила увеличивать их в текущем году. Так в сентябре Москва дважды приобретала гособлигации США на сумму 775 и 800 млн долларов соответственно.

Лидером среди крупнейших держателей государственного долга Соединенных Штатов является Япония, вложившая в него около 1,168 трлн долларов, далее с небольшим отрывом следует Китай, на третьем месте — Великобритания, вложения которой на порядок ниже и составляют около 300 млрд долларов.

Как пишет «Газета.ру», эксперты объясняют наращивание вложений РФ в американские бонды укреплением курса доллара и потерями России от активов, номинированных в китайском юане.