Фото новых интерьеров «Сапсана» появились в Сети

Москва, 17 декабря. «Российские железные дороги» обновили интерьеры высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь десятилетия их запуска.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, в поездах «Сапсан» изменилось цветовое решение в оформлении салонов, а каждое кресло оснастили розетками и USB-разъемами. В вагонах заменили обивку и чехлы сидений, а освещение отныне регулируется в зависимости от времени суток, на окнах появились новые затемняющие шторы.

Для удобства пассажиров установлены кулеры с питьевой водой, обустроены отдельная игровая зона и места для детских колясок в десятом вагоне, а в вагоне №9 размещен пеленальный столик.

«Поменялся интерьер «вагона-бистро» с акцентом на эргономические качества и технологичность (дополнительные устройства зарядки для телефонов на столиках, отдельная зона для индивидуальных переговоров и т.д.). В бизнес-классе заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками)», — рассказали в пресс-службе РЖД.

В предстоящие два года компания планирует провести модернизацию всех 16 составов.

Первый «Сапсан» отправился из Москвы в Петербург 17 декабря 2009 года. Затем эти поезда начали курсировать также между двумя столицами и Нижним Новгородом. По данным РЖД, за десятилетие первые российские высокоскоростные поезда перевезли более 38,7 млн пассажиров, из них около шести миллионов — в нынешнем году.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что новая высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Петербургом может быть запущена в 2026 году.