Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров провел встречу с главами дипмиссий ЛАГ

36
0 Оставить комментарий

Лавров провел встречу с главами дипмиссий ЛАГ

Москва, 17 декабря. Встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) состоялась в Москве. Об это сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам российско-арабского взаимодействия. Особое внимание было уделено задачам обеспечения надежного урегулирования в Сирии, на палестино-израильском треке, в Йемене и Ливии», — говорится в сообщении.

В ходе встречи все стороны подтвердили общий настрой на углубление политического диалога по всем вопросам как укрепления мира, так и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Подчеркивалось, что поиски прочных решений проблем этого региона должны осуществляться при неукоснительном соблюдении международной законности, нa неконфронтационной основе, через инклюзивный, взаимоуважительный и равноправный диалог», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Также на встрече все стороны поддержали активизацию связей как по двусторонним каналами, так и в формате Россия – ЛАГ.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров