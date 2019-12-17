Лавров провел встречу с главами дипмиссий ЛАГ

Москва, 17 декабря. Встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главами дипломатических миссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) состоялась в Москве. Об это сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам российско-арабского взаимодействия. Особое внимание было уделено задачам обеспечения надежного урегулирования в Сирии, на палестино-израильском треке, в Йемене и Ливии», — говорится в сообщении.

В ходе встречи все стороны подтвердили общий настрой на углубление политического диалога по всем вопросам как укрепления мира, так и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«Подчеркивалось, что поиски прочных решений проблем этого региона должны осуществляться при неукоснительном соблюдении международной законности, нa неконфронтационной основе, через инклюзивный, взаимоуважительный и равноправный диалог», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Также на встрече все стороны поддержали активизацию связей как по двусторонним каналами, так и в формате Россия – ЛАГ.