РФ и КНР внесли в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Нью-Йорк, 17 декабря. Россия и Китай внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, призывающий к смягчению санкций против Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

В одном из пунктов резолюции, пишет ТАСС, говорится, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры», поскольку Северная Корея выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Россия и Китай предлагают снять ограничительные меры, напрямую затрагивающие жизнь гражданского населения страны.

Резолюция приветствует продолжение диалога между США и КНДР «на всех уровнях» и предлагает призвать «к скорейшему возобновлению» переговоров или консультаций «с целью ослабления напряженности на Корейском полуострове» путем многостороннего диалога.

Как пишет «Газета.ру», ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в вопросах по северокорейской стороне взгляды США и России совпадают по ряду пунктов.