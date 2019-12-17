Ученые создали список самых опасных алкогольных напитков

Лондон, 17 декабря. Список самых опасных алкогольных напитков был подготовлен специалистами Брайтоновского университета в Великобритании. Ученый из университета Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее приводят к опьянению, а также являются причиной самого тяжелого похмелья.

Эксперт напомнил, что эффект напитка в первую очередь зависит от содержания в нем этилового спирта. В большинстве напитков его доля колеблется от пяти до сорока процентов.

Легче всего опьянеть, по его словам, от хереса и портвейна. Оба напитка быстро всасываются и имеют высокий процент содержания алкоголя, примерно 20%.

Виски и иные крепкие напитки тоже вызывают сильное опьянение. Однако их высокий градус приводит к тому, что они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Быстрое опьянение вызывают и игристые вина – здесь роль играет их газация, облегчающая всасывание.

Сосабовкий добавил, что не стоит чередовать во время застолья крепкий алкоголь с безалкогольными напитками, так как это снижает его градус до 20% - оптимального значения для быстрого всасывания. Таким образом, люди, запивающие крепкие напитки водой или соком, пьянеют быстрее. То же самое происходит, если запивать крепкие напитки слабыми.

Для тех, кто собирается употреблять алкоголь, эксперт посоветовал пить водку – похмелье от нее наименее тяжелое. А лучшим способом не перепить, по его словам - не пить вообще.