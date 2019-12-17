Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил

Москва, 17 декабря. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на реплику украинского журналиста Дмитрия Гордона, который заявил, что у России в будущем, якобы, «заберут» часть территорий.

Отрывок из видео с канала Гордона в Youtube был продемонстрирован в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В нем Гордон, отвечая на комментарий одного из своих интернет-пользователей, заявил, что Украина однажды заберет «свои» территории.

«Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву», — сказал Гордон, добавив, что то же самое якобы произойдет с Курильскими островами, Калининградской областью и Карелией.

Соловьев прокомментировал этот выпад, назвав Гордона нацистом и русофобом, который защищает нацистскую Германию и империалистическую Японию.

«Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию», — считает телеведущий.

Кроме того, Соловьев написал в своем Instagram, что Гордон не учит историю и «ничего не понимает».

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам народного референдума в 2014 году. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией и не оставляет претензии на него. Руководство России неоднократно подчеркивало, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН выбрали этот путь для полуострова. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».