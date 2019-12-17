ليبيا، حصاد 16 كانون الأول: أردوغان جاهز للتعاون مع روسيا لإحلال الأمن في ليبيا، والمسلحين في طرابلس يتقاتلون فيما بينهم، في الوقت الذي يمهد فيه حفتر

البحرين تعلن تأييدها لمساعي مصر في ليبيا

أعلنت مملكة البحرين عن دعمها الكامل لسياسة مصر في ليبيا

وأكدت المملكة في بيان رسمي عن دعمها القاهرة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم".

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال في وقت سابق إن مصر ستواجه تهديدات للأمن القومي وتعتزم دعم الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأكدت سلطات البحرين في 15 ديسمبر/كانون الأول أنها تشارك بالكامل سياسات مصر الرامية إلى إرساء الأمن والسلام والقضاء على الإرهاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام

أردوغان مستعد للتعاون مع روسيا لإرساء الأمن في ليبيا

تخطط تركيا لبدء صفحة جديدة في ليبيا بمشاركة روسيا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على استعداد للمفاوضات مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

وأدرك أردوغان صحة العمل المشترك مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحسب صحيفة "ايدينليك" التركية، التي أشارت إلى أن وضع استراتيجية مشتركة مع روسيا لتسوية الوضع في شمال سوريا مكنت أنقرة من تحقيق رغبتها في قيادة العالم الإسلامي، وليبيا هي الخطوة التالية نحو هذا الهدف

المسلحون في طرابلس يتقاتلون فيما بينهم في الوقت الذي تواصل فيه قوات حفتر تقدمها نحو العاصمة

هاجم مقاتلون من جماعة "الردع" الإرهابية في ليل 14 إلى 15 كانون الأول مقر ميليشيا ثوار طرابلس في منطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس، لاختطاف السجناء السياسيين المحتجزين هناك - بما في ذلك نجل معمر القذافي الساعدي ولاعب كرة القدم الليبي سعدي القذافي ورئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي

وقالت مصادر أنه بعد اشتباكات مسلحة قام مقاتلو جماعة "الردع" الإرهابية، التي تسيطر عليها "وزارة الشؤون الداخلية" التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي، بنقل السجناء إلى سجن معيتيقة الليبي غير الرسمي، وهناك احتمال أن يتم نقل السجناء في وقت لاحق إلى مصراتة

رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يطالب بعدم منح تجديد للمجلس الرئاسي الليبي وحكومته

طالب رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، للأمم المتحدة، الدكتور عارف النايض، في رسالة أرسلها إلى غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، الأمم المتحدة بالنظر بجدية، وبشكل عاجل في عدم منح تجديد تلقائي للمجلس الرئاسي الليبي وحكومته

وقال النايض "إنه بالنظر للتصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها المجلس الرئاسي وحكومته وكذلك المؤسسات السيادية التابعة له في المجالات الخارجية والأمنية والنفطية والمصرفية والاستثمارية، يطلب فريق العمل في المجمع سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم التجديد التلقائي له وبإخطار كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم إنفاذ قرارته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام يمينا وشمالا".

وأكد "أن سيادة ومقدرات وموارد الشعب الليبي هي أمانة كبيرة يجب احترامها وتقديرها والمحافظة عليها، وعدم تجديد الاعتراف الدولي عند انتهاء العام الرابع من عمر المجلس الرئاسي وحكومته يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر/كانون الأول 2019 هو خير سبيل للمحافظة على تلك الأمانة".