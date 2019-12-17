Стас Михайлов рассказал, что записал песню с дуэтом Artik & Asti

Москва, 17 декабря. Российский певец Стас Михайлов записал песню «Возьми мою руку» с поп-дуэтом Artik & Asti. Об этом исполнитель рассказал в своем Instagram.

«Я благодарен ребятам за это сотрудничество! Давно хотел дать этой песне жизнь, долго искал вокалистку. Аня поразила меня своим талантом и мастерством. Артем сумел объединить два стиля и внести в композицию изюминку, — написал Михайлов.

По его словам, Artik & Asti, несмотря на всю их популярность, очень просты в общении.

«Они хорошие и добрые, без капли снобизма и какой-либо звездности», — отметил он.

Напомним, что премьера песни «Возьми мою руку» пройдет в новогоднюю ночь на концерте «Голубой огонек».

Ранее Михайлов рассказал, как с годами менялась публика на его концертах. Артист, отметивший юбилей в 2019 году, также поделился, как на него повлияло 50-летие. По словам исполнителя, несмотря на предупреждения друзей, каких-то изменений в себе в связи с переходом полувекового рубежа он не ощущает. Артист отметил, что поддерживать себя в форме при напряженном графике выступлений ему помогает спорт.

ФАН писал о том, как Михайлов пропустил 10-й день рождения дочери из-за работы. День рождения младшей дочки Иванны семья Михайлова отметила на Лазурном берегу в пятизвездочном отеле Grand-Hotel Cap Ferrat, стоимость ночи в котором начинается от 150 тысяч рублей. В честь юбилея девочки гостиницу украсили цветами. Юных гостей праздника развлекали приглашенные аниматоры, пока взрослые наслаждались деликатесами под композиции в исполнении Стаса Михайлова. Сам певец в силу непреодолимых обстоятельств не смог присутствовать на празднике — подвел плотный гастрольный график.