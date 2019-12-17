حصاد أخبار سوريا 16 كانون الأول: الأسد يحصي الجنود والمرتزقة الأمريكيين في سوريا، دمشق تطالب بالاعتراف بجماعة "الخوذ البيضاء" كمنظمة إرهابية.

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن آلاف الجنود والمرتزقة الأمريكيين يتواجدون في الجمهورية العربية السورية, طالبت دمشق الأمم المتحدة بشكل رسمي بتصنيف المتطوعين في الخوذ البيضاء كإرهابيين

الأسد يكشف عن العدد الحقيقي للعسكريين واللا عسكريين الأمريكيين في سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن في سوريا يتواجد الآلاف من العسكريين وليس المئات، كما تصرح الولايات المتحدة الأمريكي

وقال الأسد في حوار مع قناة "فينيكس" الصينية إن "واشنطن تقلل من عدد جنودها وتتحدث عن مئات الجنود فقط، لكي لا تغضب الأطراف التي تقف ضد الحرب".

ووفقا للأسد فإن النظام الأمريكي يعتمد في حروبه بشكل كبير على الشركات الخاصة كشركة بلاك ووتر، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم المئات من العسكريين في سوريا، ولكن قد يكون معهم الآلاف أو حتى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعملون في هذه الشركات العسكرية الخاصة، لذلك من الصعب أن نعرف ما هو العدد الحقيقي، ولكن بكل تأكيد هو بالآلاف.

وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي في بيان أن "ما بين 500 إلى 600 جندي أمريكي سيبقون في سوريا". وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سحب القوات العسكرية من الجمهورية العربية السورية بعد بدء عملية "نبع السلام" التركية في الشمال الشرقي من سوريا ضد الجماعات المسلحة الكردية، ووفقا له ، فقد قررت أمريكا أن تبقي بعض القوات في مناطق حقول النفط في شرق سوريا، الأمر الذي يعني استمرار سرقة الموارد السورية بمساعدة عصابات كردية، والتي تقوم باضطهاد السكان المحليين

إدخال بئري غاز إلى الخدمة في شرقي حمص

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أنها أدخلت بئري غاز في الإنتاج بكمية حوالي مليون متر مكعب من الغاز يوميا في شرق محافظة حمص.

وأكدت الوزارة في بيان "خلال وقت قياسي وبخبرات وطنية صرفة نجحت كوادر وزارة النفط والثروة المعدنية في إضافة ما يقارب مليون م3 من الغاز إلى الشبكة من خلال إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الانتاج من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة".

وأضافت الوزارة في بيانها "تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوم لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة من خلال تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل وبخبرات وطنية بالتعاون مع شركة الانشاءات العسكرية وبطول 16 كم و قطر 8 أنش بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم"، مشيرة أنه يتوقع أن يكون لهذه الكمية الاضافية من الغاز تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية".

وكانت حقول النفط والغاز في محافظة حمص تقع تحت سيطرة إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، ونجحت الحكومة السورية في تحرير هذه المناطق بفضل المساعدة الروسية، لم تؤد عودة النفط والغاز إلى السيطرة الرسمية في دمشق إلى قطع مصدر دخل كبير للإرهابيين فحسب، بل سمحت أيضا باستعادة إمدادات الطاقة في جزء كبير من أراضي سوريا

دمشق تطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بالـ"الخوذ البيضاء" كجماعة إرهابية

طلبت سوريا من الأمم المتحدة الاعتراف بجماعة "الخوذ البيضاء" كمنظمة محظورة، حيث أنه وبحسب دمشق فإن هذا الإجراء سيقيد تمويل الشركة من قبل بعض الشركات الغربية، التي تسيطر على عمل الجماعة في سوريا.

وعرضت روسيا هذه القضية عدة مرات في الأمم المتحدة، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن "الخوذ البيض" مرتبطون بـ تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا). كما يشاركون في قتل المدنيين في سوريا، ويستعدون الآن للقيام بعمليات استفزازية في سوريا باستعمال أسلحة كيميائية في جنوب إدلب

سوريا تعتزم أن تصبح جزءا من طريق الحرير الصيني الجديد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سوريا تعتزم أن تصبح جزءا من المبادرة الصينية "حزام واحد- طريق واحد" مؤكدا أن دمشق عرضت 6 مشاريع اقتصادية على الصين.

وقال الرئيس السوري خلال حوار أجراه مع قناة "فينيكس" الصينية "قدمنا نحو 6 مشاريع للحكومة الصينية تتناسب مع منهجية "الحزام والطريق"، والآن نحن ننتظر من الحكومة الصينية أن تختار ما هو المشروع -أو أكثر- الذي يتناسب مع طريقة التفكير الصينية".

وأضاف الأسد "هناك العديد من الشركات الصينية جاهزة للمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا، ولكن هناك مخاوف لدى الشركات الاستثمارية والمستثمرين من تأثير العقوبات عليهم"، مشيرا إلى "أنه قد تم بالفعل تطوير أساليب خاصة للالتفاف على القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي ستمكن الشركات الأجنبية من ممارسة الأعمال التجارية في الجمهورية العربية السورية".