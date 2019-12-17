Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Вовк рассказала, что готовится выйти замуж

407
0 Оставить комментарий

Вовк рассказала, что готовится выйти замуж

Москва, 17 декабря. Историк музыки Михаил Куницын сделал предложение телеведущей Ангелине Вовк. Об этом она сама рассказала журналистам.

Как отметили ранее СМИ, Куницын стал появляться рядом с Вовк на всех светских мероприятиях. Пара вместе посещает концерты, музыкальные вечера и кино. Несмотря на свой возраст – 77 лет – Вовк выглядит намного моложе, благодаря косметологическим клиникам и уходу за своей кожей. Кроме того, телеведущая весьма энергична и с интересом осваивает все новое, включая гаджеты и приложения на них.

Издание KP.ru связалось с Вовк, чтобы подтвердить появившиеся слухи о скорой свадьбе.

«Миша правда сделал мне предложение!», — подтвердила она.

Вовк добавила, что дата свадьбы пока еще обсуждается.

Ее избранник Михаил Куницын является ведущим концертов и радиопрограмм. Вовк также продолжает работу, например – она организует ежегодный телефестиваль детского творчества «Песенка года».

Ангелина Вовк является заслуженной артисткой РСФСР, советской и российской теле- и радиоведущей, а также диктором Центрального телевидения СССР в 1980-х годах. Кроме того, в 2012 году она избиралась депутатом Совета депутатов муниципального округа «Арбат» в Москве сроком на пять лет.

Она запомнилась тем, что вела детские программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», некоторые выпуски «В гостях у сказки»; передачу «Голубой огонёк», фестиваль «Песня года» в 1988—2006 годах.

Источник: KP.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров