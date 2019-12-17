Украинский футболист Роман Зозуля стал жертвой неистового гнева мадридской публики. Всему виной любовь спортсмена к Степану Бандере и его идейным последователям. Любовь, не разделенная болельщиками «Райо Вальекано».

По ходу встречи с «Альбасете» фанаты «пчел» без устали скандировали: «Зозуля — нацист!». Незадолго до перерыва главный судья остановил игру, чтобы страсти хоть немного поутихли. Однако на второй тайм гости не вышли. В раздевалке «Альбасете» разыгралась драма. Зозуля плакал навзрыд, а партнеры тщетно пытались его утешить.

«Роман подавлен, он плачет в раздевалке», — поделился вице-президент «Альбасете» Виктор Варела в беседе с Carrusel Deportivo.

Куда только подевался нордический характер и беспощадность к врагам Рейха? Кумиры Зозули не похвалили бы его за такую мягкотелость.

Потом нацист-плакса воспрянул духом и даже попытался уколоть обидчиков.

«Они оскорбляют меня не потому, что считают меня нацистом, а потому, что я умею читать и принимаю душ ежедневно, что для толпы в этом районе плохо», — цитирует футболиста все тот же Carrusel Deportivo.

Странный комментарий. Болельщики «Райо» припасли для Романа множество речевок, но среди них не было чего-то вроде «Зозуля — книголюб!», или «Зозуля — грязнуля!».

Отметим, что с «Райо Вальекано» у Зозули и до скандального матча против «Альбасете» была сложная история взаимоотношений. Экс-игрок экс-днепропетровского «Днепра» подписал с мадридским клубом выгодный контракт. Романа погубил неудачный аксессуар для фотосессии — шарф с изображением Степана Бандеры.

Глава ОУН1 (Организация украинских националистов — запрещена в РФ) Бандера открыто сотрудничал с гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной войны, а сами оуновцы приняли активное участие в этническом геноциде в Западной Украине. Только в ходе Волынской резни 1943–1944 года были убиты около 60 тысяч поляков. После победы Майдана киевские власти занимаются навязчивой пропагандой «героев» ОУН и УПА1.

Официальная историческая «наука» преподносит Бандеру и его соратников как борцов за свободу и независимость страны, сражавшихся в неравном бою с Германией и «тоталитарным коммунистическим режимом». Неопровержимые факты сотрудничества с Третьим Рейхом деликатно опускаются, как и массовые убийства поляков и евреев. Более того, экс-президент Порошенко официально приравнял бывших членов ОУН и УПА к ветеранам Великой Отечественной войны. С легкой руки Петра Алексеевича день защитника Украины отмечается 14 декабря — в день основания УПА.

Одним словом, на Украине выход в свет с бандеровской символикой — дело вполне заурядное и будничное. Лишнее говорить, что политика Киева оскорбляет память миллионов воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Молодых людей из радикальной тусовки это совсем не беспокоит.

Вот и новый президент Украины нашел для Зозули доброе слово. Зеленский назвал Романа «настоящим патриотом», которого «поддерживает вся Украина». Кажется, Владимир Александрович путает «всю» страну с ее очень маленькой, и очень агрессивной частью.

Но то, что на Украине может показаться нормой, вовсе не является таковой за ее пределами. Презентация Зозули с шарфом Бандеры до глубины души возмутила болельщиков «Райо Вальекано». Новичка окрестили нацистом. Под давлением болельщиков мадридский клуб расстался с Романом. ФИФА (Международная федерация футбола. — Прим. ФАН) в исключительном порядке санкционировала возвращение Зозули в «Бетис» после закрытия трансферного окна. Новый визит украинского нападающего в Мадрид закончился столь же плачевно.

Мнения футбольной общественности по поводу инцидента на «Эстадио де Вальекас» разошлись. Президент хозяев пожурил болельщиков за неподобающее поведение и даже обнял приунывшего героя.

«Нам жаль и стыдно, что это происходит. У нас игроков учат уважению. Я говорил с Зозулей, обнял его, потому что он человек, он заслуживает уважение», — сказал Рауль Преса.

Он добавил, что просил фанатов воздержаться от негатива по отношению к украинскому футболисту. Мол, футбол должен объединять, а не разобщать. Преса хочет доиграть прерванный матч.

Откликнулся на инцидент и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко, призвавший испанские футбольные власти провести расследование неприятного эпизода.

Сами спортивные чиновники в нерешительности. С подобными ситуациями им еще не доводилось сталкиваться. Разрешить ее по букве закона будет отнюдь непросто.

Бывший пресс-атташе донецкого «Шахтера» Руслан Мармазов считает, что фанаты «Райо» всего лишь назвали вещи своими именами.

«Нациста назвали нацистом», — лаконично прокомментировал Мармазов.

И с этой мыслью спорить сложно, какими бы «терпимыми и толерантными» не были футбольные власти Испании.

1 Организация запрещена на территории РФ.