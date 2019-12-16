МИД РФ отверг обвинения ООН в жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины

Москва, 16 декабря. МИД РФ ответил на ничем не подкрепленные обвинения миссии ООН на Украине, заявившей о якобы жестоком обращении ФСБ России с гражданами Украины. Дипломаты отвергли данные заявления, призвав экспертов основывать свои доклады на официальных источниках информации.

«Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссией итогов состоявшегося 7 сентября обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны ФСБ РФ», ­– цитирует РИА Новости российское Министерство иностранных дел.

Российские дипломаты также напомнили, что в полномочия миссии не входит рассмотрение ситуации в третьих странах, в частности в Республике Крым, являющейся частью России. Поэтому попытка включить оценку правозащитной ситуации в данном регионе является неправомерной. При этом в МИДе разделяют озабоченность наблюдательной миссии ООН продолжающимися нарушениями, которые допускают украинские власти.

В частности, Организацией Объединенных Наций упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, применение пыток и жестокое обращение киевских властей с представителями гражданского населения. В докладе ООН также говорится об ущемлении свободы собрания и выражения мнения, нападениях на журналистов и правозащитников.

Напомним, в декабре миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3 344 мирных жителей на территории Донбасса с начала гражданской войны, более семи тысяч получили ранения. Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер. Однако, говоря о гражданской войне, ООН и ОБСЕ лукаво умалчивают, по чьей непосредственной вине возникло огромное количество жертв в центре Европы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей ранее высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.