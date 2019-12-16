Дамаск, 16 декабря. Силы российской военной полиции продолжают патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасака и Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что Россия продолжает реализацию положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере САР с целью формирования буферной зоны вдоль границы Турции и Сирии. В рамках операции турецкая сторона боролась с бандформированиями курдов и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1.

Отметим, что террористы, действующие в Сирии, получают значительную поддержку со стороны США – об этом подробно рассказывается в расследовании Федерального агентства новостей. США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы доказательства работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского. Затем была выпущена третья часть расследования, где подробно освещался вопрос помощи России Сирии, а также героизму, который проявили российские военные в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Четвертое расследование, посвященное Сирии, рассказывает о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.