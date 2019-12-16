Власти Германии заявили, что Тунберг теряет доверие после истории с Deutsche Bahn

Берлин, 16 декабря. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг потеряла «пару пунктов доверия» из-за скандала вокруг ее поездки на поезде Deutsche Bahn. С таким заявлением выступила министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей.

Скандал вокруг шведской экоактивистки и немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn начался после публикации Тунберг в своем Twitter фотографии, где она сидит на полу вагона возле багажного отсека. По ее словам, поезд был переполнен.

Фотография вызвала волну критики в адрес Deutsche Bahn в социальных сетях. Немецкий перевозчик пользует в самой Германии неважной репутацией – его часто критикуют за опоздания и задержки поездов, а также дороговизну билетов и отсутствие удобств в поездах – например, пассажиры недовольны скоростью интернета в поездах.

Deutsche Bahn отреагировал на твит Тунберг, напомнив, что шведская активистка имела билет в первый класс, который давал ей право на все дополнительные услуги для пассажиров этой категории. Стоит отметить, что Грета была вынуждена несколько раз пересесть с поезда на поезд, и знаменитое фото в окружении чемоданов было сделано после одной из таких пересадок.

«Это, конечно, нехорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка», — заявила министр, комментируя историю Тунберг и Deutsche Bahn.

По ее словам, подобная история «стоило пары пунктов доверия» к шведской экоактивистке. Гиффей добавила, что несмотря ни на что, считает Тунберг «личностью, достойной уважения». Напомним, что Тунберг возвращается домой после большого турне по миру, которое началось с выступления в штаб-квартире ООН.