Новый «Топ Ган» с Крузом выйдет на мировые экраны в 2020 году

Лос-Анджелес, 16 декабря. Голливудский актер Том Круз сыграл главную роль в продолжении кинофильма «Топ Ган». Новая часть под названием «Топ Ган: Мэверик» выйдет в мировой прокат в июне 2020 года.

Сегодня в Сети появился первый трейлер и постер к новой кинокартине. Судя по представленным фрагментам из фильма, действие продолжается спустя много лет после событий первой части. Об этом свидетельствует реплика героя Тома Круза – лейтенанта Пита «Мэверика» Митчелла, сказавшего, что «не ожидал приглашения вернуться».

В новом «Топ Гане» киногерой Мэверик выступает в качестве знаменитого летного инструктора, былые подвиги которого стали «легендой». В фильме также снялись Джон Хэмм, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли и Глен Пауэлл. К своей роли вернулся и Вэл Килмер.

Голливудский актер Том Круз возвращается к роли Мэверика спустя 34 года после первого фильма. В России кинолента «Top Gun» известна под названиями «Лучший стрелок», «Воздушная гвардия» и «Школа асов». Фильм был снять режиссером Тони Скоттом в 1986 году. Получил четыре номинации на премию «Оскар», а также премию в категории «Лучшая песня».

Напомним, ранее ведущий кинокритик американского издания The Hollywood Reporter Тодд Маккарти назвал десять лучших кинокартин уходящего года.