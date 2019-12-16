Михаил Ходорковский купил «Новую газету»

Журналисты ФАН подготовили третью часть расследования о деятельности «Новой газеты», которая необоснованно обвинила Медиагруппу «Патриот» и Федеральное агентство новостей в организации провокаций против юриста ФБК Любови Соболь в период предвыборной кампании в Мосгордуму.

Информационная атака стала следствием выкупа олигархом Михаилом Ходорковским «Новой газеты» и использования «независимого» издания для достижения своих политических целей и ведения медиавойны. Автором «расследования» НГ стал неоднократно скомпрометировавший себя журналист Денис Коротков. В основу его обвинений легла информация от политтехнолога Игоря Мангушева, якобы помогавшего Медиагруппе «Патриот» организовывать провокации против кандидатов в Мосгордуму и лично Любови Соболь, что было опровергнуто им самим.

В первой части расследования журналисты ФАН связались непосредственно с Мангушевым для разъяснения ситуации. Политтехнолог сообщил, что Коротков намеренно обманул читателей, исказив факты и «переиначил на 180%». По словам Мангушева, «Новая газета» в лице директора Алексея Полухина и спецкора Дениса Короткова его подставили. Политтехнолог не стал скрывать, что тесно работал с НГ и реализовывал совместные с Полухиным проекты. Мангушев предположил, что редакции и лично Короткову необходимо было отработать очередную «заказуху», однако своим поступком они фактически начали войну лично с ним.

Во второй части расследования Мангушев рассказал о том, что именно «Новая газета» стоит за созданием провокаций, в которых Коротков обвиняет Медиагруппу «Патриот». При этом политтехнолог по заказу и на деньги НГ не только принимал активное участие в нескольких мероприятиях, но и организовывал их. Свои слова Мангушев подтвердил документально, предоставив редакции ФАН оригиналы отчетных документов.

Разбор полетов с «Новой газетой»

Мангушев предоставил ФАН не только документы, подтверждающие сотрудничество с «Новой газетой» по провокациям против Любови Соболь, но и аудиозапись разговора с Алексеем Полухиным после выхода «расследования» Короткова. Благодаря предоставленной политтехнологом информации выяснилось, что за безосновательными обвинениями НГ в сторону Медиагруппы «Патриот» стоит олигарх Михаил Ходорковский.

Шокированный атакой на себя, Мангушев справедливо попытался выяснить у Полухина причины явной «заказухи», соучастником которой он стал. Директор «Новой газеты» заявил, что лично материал не согласовывал, поскольку за деятельностью Короткова следит главный редактор Дмитрий Муратов, а также заместитель главного редактора Сергей Соколов, известный как Михалыч.

Фрагмент из аудиозаписи разговора Мангушева и Полухина:

Мангушев: При том, что в принципе, начав воевать со мной, ну, даже лично для тебя, это крайне невыгодно. Полухин: Ну естественно. Слушай, мне бы такое в голову никогда бы не пришло Мангушев: А кому пришло в голову? Вы не контролируете своего Короткова? Или это у Михалыча такая идея была? Или Муратова? У кого? Полухин: Вот. Михалыч, Муратов. Муратов – главный редактор. Михалыч – редактор Короткова. Мангушев: То есть это идея Михалыча, правильно? Полухин: Эта идея конкретно Короткова. Мангушев: Ну вы его вообще не контролируете, замечательно, хорошо.

В разговоре с Полухин открыто заявил об отсутствии контроля над Коротковым со стороны «Новой газеты». Директор издания этого отрицать не стал, добавив, что публикация «расследования» была личной идеей автора. Очевидно, что материал был выпущен с одобрения как Муратова, так и Михалыча.

Муратов ранее уже становился фигурантом расследований журналистов ФАН, которые выяснили, что бывший 22 года главредом «Новой газеты» и на время заменивший себя Сергеем Кожеуровым, по факту всегда руководил изданием. Сейчас Муратов снова стал главредом и действует в связке со своим заместителем Соколовым.

Фрагмент из аудиозаписи разговора Мангушева и Полухина:

Мангушев: Хорошо, у тебя есть варианты решения этой проблемы? Полухин: У меня нет вариантов решения этой проблемы. Мангушев: Слушай, ну ты не последний человек, мягко говоря, в «Новой». Полухин: Но и не первый, и не второй с некоторых пор. Как ты знаешь, главный редактор… (неразборчиво) начал Муратов, когда пришел. Начался новый этап войны с Пригожиным. Ну ты можешь посмотреть на серию публикаций.

Политтехнолог в общении с Полухиным отметил, что «Новая газета» находится фактически в состоянии войны с бизнесменом Евгением Пригожиным, с которым СМИ связывают деятельность Медиагруппы «Патриот».

Фрагмент из аудиозаписи разговора Мангушева и Полухина:

Полухин: Слушай, то, что «Новая газета» находится в состоянии войны с Пригожиным и наоборот – не к тебе (Мангушеву, – Прим. ФАН) вопросы.

Данную информацию директор НГ также опровергать не стал, уточнив, что это объяснимо «наличием всем известного заказчика». Так и кто же он?

Мафия в «Новой газете» и «карманный» корреспондент Ходорковского

Муратов и Соколов узурпировали власть в издании, что признал и сам директор Полухин. На предложение политтехнолога повлиять на Короткова и опубликованный им материал, пользуясь своим высоким положением в ЗАО «Новая газета», Полухин сообщил, что является не первым, и даже не вторым человеком в издании, который решает подобные вопросы.

Получается, что контроль над Коротковым есть только у двух людей. И для них, как утверждает Мангушев, Коротков выполняет роль связного с истинным заказчиком «расследования». Речь идет об олигархе Михаиле Ходорковском, который известен тем, что не жалеет средств и ресурсов на поддержку и оплату услуг оппозиционных СМИ. Коротков уже долгое время находится в близких отношениях с олигархом, посещает организованные им мероприятия и получает деньги для «Новой газеты». Он является неким связующим звеном, которое позволяет большим «политическим игрокам» действовать, не привлекая к себе внимания. «Карманный» журналист ежегодно ездит на форумы признанной нежелательной «Открытой России», встречается с Ходорковским в Берлине, Чехии, Черногории.

В качестве связного для нужд Ходорковского Коротков успел отточить мастерство в событиях сирийского конфликта. Журналисты ФАН выяснили, что спецкор «Новой газеты» активно сотрудничал с террористическими группировками, получая от них выгодную для олигарха информацию.

«Денис постоянно был при деньгах, хотя официально зарабатывал в «Фонтанке», а потом в «Новой газете» копейки. Съездит в Европу на какой-нибудь форум и ходит потом при деньгах по нескольку месяцев спокойно. Потом все повторяется», — писал ранее ФАН со ссылкой на знакомого Короткова.

Другими словами, именно Ходорковский стоит за публикациями Короткова и является основным заказчиком «Новой газеты». Издание было фактически продано Муратовым и Соколовым олигарху, пытающемуся подорвать государственный строй России из-за рубежа. Как видите – этого никто и не скрывает.

В случае необходимости Федеральное агентство новостей готово предоставить полную версию аудиозаписи разговора политтехнолога Игоря Мангушева с директором ЗАО «Новая газета» Алексеем Полухиным.