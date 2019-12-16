Rambler Group попросит прекратить уголовное дело против компании Nginx

Москва, 16 декабря. Совет директоров Rambler Group намерен расторгнуть договор с компанией Lynwood, которая с 2015 года осуществляет защиту интересов Rambler.

Поводом для данного решения послужило уголовное преследование разработчиков компании Nginx, которое было инициировано Lynwood. Совет директоров Rambler Group принял решение о прекращении сотрудничества с Lynwood, а также намерен добиться прекращения уголовное преследования в отношении сотрудников Nginx.

«Поручить менеджменту Rambler обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления», — говорится в пресс-релизе Rambler.

Спор между Rambler и Nginx возник из-за нарушения авторских прав на веб-сервер, который был создан бывшим сотрудником Rambler Игорем Сысоевым почти 20 лет назад. В Rambler Group были уверены, что использование веб-сервера без ее согласия нарушает права компании. Позднее компания Lynwood, представляющая интересы Rambler Group обратилась с заявлением в полицию.

12 декабря сотрудники полиции пришли с обысками в московский офис компании Nginx. Кроме того, обыски прошли у основателей Nginx Сысоева и Максима Коновалова.