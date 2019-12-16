Названы самые посещаемые в 2019 году достопримечательности

Москва, 16 декабря. Сервис по бронированию билетов Trip Advisor составил список самых популярных в 2019 году туристических мест.

Наиболее посещаемой мировой достопримечательностью стал Римский Колизей, который считается таковым уже второй год подряд. Вторую строчку рейтинга занял Лувр, далее идут музеи Ватикана, Статуя свободы в Нью-Йорке, парижская Эйфелева башня.

Кроме этого, в список вошли храм Святого Семейства в Барселоне, Французский квартал в Новом Орлеане и дом Анны Франк в Амстердаме. Также в рейтинге значатся смотровая площадка Skydeck Chicago американского небоскреба Willis Tower и венецианская площадь Сан-Марко, передают «Известия».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о приметах и правилах туристов, которые помогают им в дороге. Исследование среди путешественников проводил сервис по продаже дешевых авиабилетов Aviasales, опросив 35 тысяч пользователей.

По данным портала, 29% туристов перед поездкой присаживаются «на дорожку», чтобы вспомнить, все ли вещи они взяли с собой и выключили ли газ, воду и электрические приборы. Еще около трети опрошенных благодарят пилотов аплодисментами после совершения посадки самолета, а 20% респондентов считают плохой приметой возвращаться домой в начале пути. Если же без этого не обойтись, то необходимо посмотреть в зеркало во избежание неприятностей.