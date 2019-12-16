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Внедорожник депутата областного совета подожгли в Одессе, сообщили СМИ

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Внедорожник депутата областного совета подожгли в Одессе, сообщили СМИ

Одесса, 16 декабря. Украинские СМИ сообщили о поджоге автомобиля депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова. По предварительным данным, внедорожник политика вспыхнул от бутылки с зажигательной смесью.

О преднамеренном поджоге машины депутата сегодня сообщило местное издание «Думская», сообщает РИА Новости. По информации журналистов, легковой автомобиль загорелся, когда был припаркован на Артиллерийской улице. Очевидцы утверждают, что поджог совершили неизвестные при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

Сообщается, что внедорожником владел депутат облсовета Ахмеров, член партии «Доверяй делам», который также исполняет обязанности первого заместителя департамента коммунальной собственности и является членом исполкома Одесского горсовета.

Напомним, в сентябре в Киевской области неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Возгорание произошло после того, как неизвестные бросили в дом бутылку с зажигательной смесью.

Источник: РИА Новости
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