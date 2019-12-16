Член «Открытой России» Ходорковского испугался уголовного дела и пошел на сделку со следствием

В отношении пяти членов нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» в 2019 году были возбуждены уголовные дела по статье 284.1 УК РФ. Несмотря на то, что Михаил Ходорковский как основатель «ОР» ранее заявлял о намерении «идти до конца» ради принципов, на это готовы не все активисты. Вместо отстаивания идеалов они соглашаются сотрудничать со следствием, чтобы избежать уголовной ответственности.

Три дела по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») были возбуждены в Ростове-на-Дону, Тюмени и Екатеринбурге, еще два – в Краснодаре.

«Даже если придется умереть»

Михаил Ходорковский в сентябре 2019 года на своем YouTube-канале рассказал о событиях десятилетней давности, когда он находился под следствием. В СК РФ олигарху предложили признать вину в обмен на помилование. Однако «убеждения» не позволили Ходорковскому пойти на мировую.

«Принципы не дали мне подписать признание вины в 2009-м, когда в обмен намекалось на помилование. Они заставили меня провести в тюрьме еще четыре долгих года. Заплатив такую цену за свои принципы, а они мои, даже вы можете быть с ними не согласны, я не откажусь от этих принципов, даже если придется умереть. Суть этих принципов очень проста: нет авторитаризму в любом обличии. Каждый имеет право на свое мнение и на его публичную защиту. Нет политическим репрессиям. Совесть — главный критерий», — заявил беглый олигарх.

Одним из пострадавших за убеждения Ходорковского стал 23-летний участник «Открытки» Александр Савельев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Юноша, в отличие от своего «духовного» лидера, не до конца разделяет «корпоративные идеалы», и потому пошел на сделку со следствием.

Изгой борется с несправедливостью

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что в «Открытую Россию» Савельев вступил в 2017 году, когда его «расследование» заметили в «ОР» и ФБК (признана иноагентом). После этого Савельев выступал корреспондентом «Белсат» и «Радио Свобода» (признана иноагентом), а в 2019 году создал «Юг. МБХ-медиа», корреспондентский пункт организации Ходорковского в Краснодаре. Правда, своего участия в нем молодой человек не афишировал. За время работы в организации Савельев не завел друзей, но нажил врагов – несколько человек отзывались о юноше как об «агрессивном» молодом человеке, «озлобленном интригане», «неуче и невежде».

Асоциальным поведением Савельев отличался не только во время деятельности в рамках ФБК и «Открытой России», но в школе и вузе, сообщил ФАН источник, близкий к семье молодого человека. Учился Савельев без интереса, что доказывают его аттестат о среднем образовании, баллы за ЕГЭ и приказ об отчислении из «Адыгейского государственного университета.

Помимо отсутствия интереса к учебе, свою роль в деструктивной деятельности Савельева сыграло знакомство с главой общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК) Андреем Рудомахой. Вместе с ним Савельев участвовал в ряде митингов, а также, как это называли в ЭВСК, «экологических инспекциях». Савельев и Рудомаха во время таких рейдов проникали во владения высокопоставленных чиновников и на закрытые объекты государственных и частных структур.

Сама ЭВСК активно сотрудничает с иностранными организациями, за что с 2016 по 2018 годы входила в список иноагентов. Данный статус ЭВСК получила за финансирование со стороны фонда National Endowment for Democracy» (NED), в свою очередь получающего деньги напрямую из Конгресса США.

Савельев также плотно контактировал и с детским отделением международной организации «ЮНЕСКО» в Краснодаре, точнее, с его руководителем Юрием Устиновым – не раз судимым бардом-педофилом, создавшим в крае секту «Тропа – солнечная сторона». В 2016 году Устинов снова был осужден за секс с несовершеннолетними, получив шесть лет лишения свободы.

Сделка со следствием

Как сообщил источник в правоохранительных органах, дело в отношении Савельева по 284.1 УК РФ могут закрыть из-за лояльности молодого человека следствию. К тому же в законе есть примечание, которым может воспользоваться Савельев.

Несмотря на заявления членов «Открытой России» идти до конца за идею, в реальности у сторонников скрывающегося от российского закона на Западе Ходорковского все совсем по-другому. Очевидно, что никакой юридической помощи последователи олигарха не получают, поэтому им приходится выкручиваться самим. А ради спасения собственной шкуры можно забыть и о принципах либерализма.