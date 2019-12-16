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Пассажирке рейса Гоа ― Москва сломали нос из-за пролитого кофе

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Пассажирке рейса Гоа ― Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Москва, 16 декабря. Пассажирка получила травму носа во время перелета из Гоа в Москву. Телесные повреждения женщине нанес пассажир из-за того, что та пролила кофе.

Самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково» 14 декабря. Полицейские задержали пассажира, который нанес женщине травму. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в понедельник сообщалось, что авиарейс SU 1510, летевший из Москвы в Сургут, развернулся в воздухе и пошел на аварийную посадку на запасную полосу.

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