Пассажирке рейса Гоа ― Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Москва, 16 декабря. Пассажирка получила травму носа во время перелета из Гоа в Москву. Телесные повреждения женщине нанес пассажир из-за того, что та пролила кофе.

Самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково» 14 декабря. Полицейские задержали пассажира, который нанес женщине травму. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в понедельник сообщалось, что авиарейс SU 1510, летевший из Москвы в Сургут, развернулся в воздухе и пошел на аварийную посадку на запасную полосу.