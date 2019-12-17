Сирия, 17 декабря. ВКС РФ продолжили работу на юге Идлиба и нанесли удар по опорным пунктам радикалов. Боевики «Тахрир аш-Шам» казнили гражданского. В лагере беженцев «Аль-Хол» погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

ВВС Сирии: ударили по укрепрайонам боевиков в горных районах Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по линиям обороны джихадистов у поселков Сурман и Харран в Идлибе, перебросили подкрепление к Хан-Шейхуну.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе казнила мирного жителя по решению «шариатского суда».

«Исламское государство»1: подозревается в установке взрывных устройств и нападениях на боевиков SDF на востоке Сирии, в Дейр-эз-Зоре застрелило шейха местного племени.

Курдские вооруженные группировки: обнаружили несколько самодельных взрывных устройств в Дейр-эз-Зоре, потеряли несколько боевиков при нападении неизвестных в Ракке.

Международная коалиция: направила военный конвой в Хасаку и группу экспертов в сопровождении военных и бронетехники в Дейр-эз-Зор к нефтегазовым полям Аль-Омар.

Провинция Латакия

В Латакии вертолеты ВВС Сирии совершили вылет в район города Кабана на высотах Курдских гор. Вертолеты сбросили бомбы на опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» и их союзников из «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ как террористические), которые продолжают удерживать за собой ключевой город и высоту. На места скопления радикалов было сброшено восемь бомб, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Сведения о потерях в рядах боевиков в настоящее время уточняются. Второй боевой вылет был совершен к позициям радикалов в районе высот Аль-Акрад, где точечные удары были нанесены по укреплениям и складам джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Хавиджа утром был застелен боевиками «Исламского государства» шейх племени Ясин аль-Наджрас Мухтар. Пожилого мужчину убили за сотрудничество с курдскими радикалами из «Демократических сил Сирии» (SDF), как передает агентство Deir Ezzor 24.

Над приграничным городом Абу-Кемаль наблюдается активность неизвестных разведывательных самолетов, как передает Twitter-канал Euphrates Post. В Абу-Кемале расположены базы иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции, которые выступали в конфликте в Сирии на стороне правительственной армии. Системы противовоздушной обороны КСИР в связи с этим приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Во второй половине дня в городе Дибан неизвестные подорвали самодельную бомбу рядом с патрулем курдских радикалов «Демократических сил Сирии». Как сообщает Twitter-канал, один из боевиков скончался на месте, второй был тяжело ранен. Чуть позднее в городе было демонтировано второе самодельное взрывное устройство. В деревне Аль-Эзба курдский радикал был застрелен из пистолета с глушителем.

В поселке Сифир-Тахтани на востоке провинции местные жители устроили протестную акцию с требованием к «Демократическим силам Сирии» (SDF) выпустить из тюрем всех невинно арестованных ими арабов. Как сообщает источник в сети Twitter Huseyin Bozan, источник сообщил, что демонстрация была разогнана курдской «милицией» «Асайиш».

Колонна бронетехники для ВС США прибыла к месторождению Аль-Омар. Как стало известно Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в состав группы также вошли эксперты по нефтедобыче и геологической разведке, 15 инженеров и техников, которые обучат членов SDF, которым была поручена охрана данного нефтегазового месторождения. Напомним, США открыто заявили, что не намерены покидать нефтеносные районы Сирии и оставят для их охраны «от ИГИЛ»1 двести военнослужащих. Однако, президент Сирии Башар Асад сообщил в интервью для китайского телеканала Phoenix о тысячах американских наемников из частной военной компании Blackwater, которые заняты контрабандой сирийской нефти.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба после вынужденного перерыва в операциях из-за погодных условий возобновили свою работу самолеты ВКС РФ. Утром самолеты нанесли удары по позициям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселений Абу-Макки, Сурман и Харран. Во второй половине дня ударные вертолеты ВВС САР сбросили бомбы на укрытия боевиков в районе поселка Масаран на юго-востоке провинции, о чем также сообщил источник. Позже ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укреплениям альянса «Тахрир аш-Шам» у поселков Гадфа, Ад-Дейр аш-Шарки и Абу-Дафна.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что в провинцию прибывают конвои с подкреплением для сирийской армии. Конвой бронетехники сегодня днем прибыл к городу Хан-Шейхун. Военный источник сообщил также, что в поселке Синджар военные эвакуируют гражданских из-за постоянных нападений террористов. В район прибыли отряды 25-ой специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра») во главе с бригадным генералом Сухейлем аль-Хасаном.

Шираз Мухаммед, южноафриканский фотограф, похищенный в Сирии боевиками «Тахрир аш-Шам» около трех лет назад, сбежал из плена, о чем заявила благотворительная организация Gift of the Givers. Мухаммед приехал в Сирию с этой гуманитарной организацией и 10 января 2017 года был похищен в поселке Даркуш. Сейчас журналист передан в Турцию и ждет возвращения в Южно-Африканскую Республику.

Как сообщает агентство Anna News, боевики группировки «Тахрир аш-Шам» казнили задержанного восемь месяцев назад местного жителя города Идлиб, которого приговорил к смерти «шариатский суд».

Провинция Ракка

На севере провинции неизвестные совершили серию нападений на боевиков «Демократических сил Сирии». Утром на пути патрульного автомобиля SDF в поселке Аль-Махир сработала дорожная мина. Один боевик был ранен, второй скончался на месте. К северу от города Ракка на мине подорвался еще один член группировки. В деревне Аль-Андалус неизвестные открыли огонь непосредственно в штабе SDF – были застрелены два боевика. Член курдской «милиции» «Асайиш» подорвался на самодельной бомбе, установленной в жилом квартале Ракки. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, в настоящее время ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения. Сами курдские радикалы подозревают, что бомбы были установлены террористами «Исламского государства».

В районе города Айн-Исса на севере провинции курдские радикалы обменялись ракетно-артиллерийскими ударами с протурецким ополчением, как сообщает новостной портал Halab Today TV. Ни одна из сторон не заявила о понесенных потерях.

Провинция Хама

Как сообщает ТАСС, жители города Керназ в сирийской провинции Хама возвращаются в свои дома, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков. Город находится вблизи шоссе, связывающего столицу САР город Дамаск через провинции Хомс и Хама с Алеппо, и считается стратегическим населенным пунктом. До начала войны здесь жили свыше двадцати тысяч человек. Как рассказал источнику местный глава администрации Ибрагим Мустафа, в начале войны в 2011 году люди покинули город. В 2013 году правительственные войска взяли его обратно под свой контроль. По словам Мустафы, уже 10 тысяч жителей вернулись в город и сейчас занимаются восстановлением разрушенных районов, несмотря на провокации со стороны террористов.

Провинция Хасака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что курдские бандформирования «Демократических сил Сирии» (SDF) по-прежнему не до конца покинули тридцатикилометровую безопасную зону у сирийско-турецкой границы. По словам Эрдогана, террористы сохраняют активность на севере Алеппо, и местные арабские племена просят у Турции помощи в избавлении от курдской оккупации. Ранее главарь «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявлял, будто бы все подконтрольные ему отряды были выведены с оговоренных территорий, а провокации, совершаемые в безопасной зоне, лежат на совести отдельно действующих банд, которые якобы не подчиняются SDF.

Как передает SOHR, в лагере для беженцев «Аль-Хол» скончалась трехлетняя девочка. Причиной смерти послужило пониженное давление воздуха – никто не смог оказать вовремя медицинскую помощь ребенку. Гуманитарная ситуация внутри лагеря по-прежнему остается катастрофической. В «Аль-Холе» содержится свыше семидесяти тысяч беженцев, из них свыше десяти тысяч человек – жены и несовершеннолетние дети боевиков ИГИЛ. Летом в лагере скончалось несколько десятков человек от жары и кишечных инфекций, большая часть из погибших — дети. Курдские радикалы продемонстрировали полную неспособность обеспечить питьевой водой и провизией беженцев. Серьезной проблемой для перемещенных лиц также стали антисанитария и эпидемии.

К городу Аш-Шаддади на северо-востоке провинции прибыл конвой ВС США, в состав которого вошли медицинские и грузовые автомобили, цистерны и спецтранспорт, включая бронетехнику. Конвой проследовал в направлении базы армии США, о чем сообщает агентство Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.