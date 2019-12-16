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Минобороны РФ опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Искандер»

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Минобороны РФ опубликовало видео пуска баллистической ракеты «Искандер»

Москва, 16 декабря. Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска баллистической ракеты «Искандер».

Пуск «Искандера» был совершен в рамках учений, которые проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр. В маневрах были задействованы расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» из Западного военного округа.

В рамках учений военные нанесли удар по цели, которая имитировала пункт управления условного противника и находилась на расстоянии 60 километров от места пуска. Ракета успешно поразила цель. В учениях приняли участие более 1,2 тысячи военнослужащих, а также порядка 300 единиц вооружения и техники.

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