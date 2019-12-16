Стилисты оценили возможность возлюбленной Петросяна стать ведущей «Модного приговора»

Москва, 16 декабря. Имидж-стилист Елена Бестави прокомментировала информацию о том, что возлюбленная и предполагаемая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может стать новой ведущей шоу «Модный приговор» на «Первом канале». По предварительным данным, в телепередаче она может заменить певицу Надежду Бабкину.

Однако, по словам Елены Бестави, у помощницы Петросяна отсутствует чувство стиля. Такой вывод специалист сделала, оценив Instagram Брухуновой.

«Это просто набор модных вещей без учета особенностей фигуры. Единого стиля не прослеживается абсолютно ни в чем. Просто модные «луки», – передает слова имидж-стилиста «Экономика Сегодня».

При этом отмечается, что в гардеробе у Брухуновой большое количество объемной одежды, что может свидетельствовать об изъянах в фигуре и возможном отсутствием у нее чувства стиля, считает эксперт.

Напомним, в начале декабря источник из близкого окружения Евгения Петросяна заявил о прошедшей свадьбе 74-летнего юмориста и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Позже сам юморист ответил на сообщения СМИ о свадьбе с молодой помощницей, назвав их «издевательствами».

Ранее другая российская законодательница моды — Ксения Собчак вызвала гнев у своих подписчиков в Instagram. Телеведущая опубликовала фотографию с сережками с иконами Иисуса Христа. Пользователи соцсети назвали телеведущую богохульницей. Одни посчитали, что Собчак «пиарится» на религии, оскорбляя чувства верующих. Другие пригрозили ей «карой божьей».

Позже фотографию прокомментировал протоиерей Всеволод Чаплин, напомнив телеведущей Ксении Собчак о неизбежности встречи с богом.