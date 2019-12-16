Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Эксперт прокомментировал результаты проведенного Роскачеством исследования чая

1 468
0 Оставить комментарий

Эксперт прокомментировал результаты проведенного Роскачеством исследования чая

Москва, 16 декабря. Обнаруженные специалистами Роскачества пестициды в чае двух марок являются неотъемлемой частью практически любой современной сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Ранее специалисты Роскачества выявили две марки чая с пестицидами. Пестициды были обнаружены в черном чае из Шри-Ланки торговой марки Richman, а также в отечественном черном чае «премиум» «Мацеста».

По словам главы ассоциации «Росчайкофе», сельхозпроизводители применяют пестициды для защиты урожая от вредителей, поэтому следы подобных веществ могут содержаться в готовой продукции.

«Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции», — пояснил Чантурия.

Он также добавил, что обнаружение пестицидов в чае «Мацеста» могло стать причиной его купажирования с чаем, который был выращен в другой стране. Чантурия отметил, что при выборе чая следует ознакомиться с его описанием, а также отдавать предпочтение листовому чаю.

Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров