Эксперт прокомментировал результаты проведенного Роскачеством исследования чая

Москва, 16 декабря. Обнаруженные специалистами Роскачества пестициды в чае двух марок являются неотъемлемой частью практически любой современной сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Ранее специалисты Роскачества выявили две марки чая с пестицидами. Пестициды были обнаружены в черном чае из Шри-Ланки торговой марки Richman, а также в отечественном черном чае «премиум» «Мацеста».

По словам главы ассоциации «Росчайкофе», сельхозпроизводители применяют пестициды для защиты урожая от вредителей, поэтому следы подобных веществ могут содержаться в готовой продукции.

«Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции», — пояснил Чантурия.

Он также добавил, что обнаружение пестицидов в чае «Мацеста» могло стать причиной его купажирования с чаем, который был выращен в другой стране. Чантурия отметил, что при выборе чая следует ознакомиться с его описанием, а также отдавать предпочтение листовому чаю.