Захарова сравнила отказ журналистам из РФ посещать Украину с сюжетом советского фильма

Москва, 16 декабря. Отказ киевских властей пропустить российских журналистов на Украину после приглашения президента страны Владимира Зеленского все больше напоминает сюжет советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала Захарова в Facebook.

В понедельник стало известно, что корреспондента НТВ Алексея Чеботарева не пустили на территорию Украины. Погранслужба Украины объяснила это тем, что Чеботарев не смог подтвердить цель визита. Кроме того, в понедельник во въезде на Украину было отказано съемочной группе телеканала «Звезда».

Примечательно, что это уже третий случай недопуска российских журналистов на Украину после приглашения Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже. В ходе встречи в Париже президент Украины пригласил российских журналистов посетить страну. Украинский лидер предложил представителям СМИ лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, поскольку «важно все ощущать и понимать».

Ранее сообщалось, что корреспонденту НТВ Сергею Савину отказали во въезде на Украину, при этом остальные члены съемочной группы благополучно пересекли границу.