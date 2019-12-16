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Россияне смогут получать шенгенские визы сразу на пять лет

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Россияне смогут получать шенгенские визы сразу на пять лет

Москва, 16 декабря. Россияне получат возможность оформлять сразу пятилетнюю шенгенскую визу по новым правилам. Об этом заявил генеральный консул Италии Франческо Форте.

Совет Евросоюза еще в июне этого года одобрил поправки к визовому кодексу, которые определяют порядок получения шенгенских виз на длительный период. Согласно им, визы на три или четыре года больше не будут выдаваться. Теперь визы будут действовать год, два или пять лет. Поправки вступают в силу с 2020 года.

Как рассказал генеральный консул Италии Франческо Форте, жители Москвы, которые часто ездят в Европу, смогут рассчитывать на получение визы максимальной продолжительности. Он добавил, что генеральное консульство Италии в Москве за 2018 год выдало российским гражданам примерно 470 тысяч виз. За то же время Италию посетили примерно 680 тысяч человек из России.

Напомним, что весной парламент Евросоюза принял предложение Еврокомиссии об изменении правил выдачи шенгена туристам с хорошей визовой историей. По новым правилам путешественники смогут подавать запрос на визу максимум за полгода до планируемой поездки. 

При этом, согласно документу, был увеличен визовый сбор до 80 евро. Туристы, не достигшие восемнадцатилетия, визовый сбор не платят. Туристы, имеющие гражданство тех стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с ЕС, заплатят по новым правилам 40 евро. Это коснется в том числе россиян.

Источник: Экономика сегодня
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