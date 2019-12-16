Берлин, 16 декабря. Власти ФРГ примут решение о прокладке газопровода «Северный поток – 2» до конца декабря. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве мореплавания и гидрографии ФРГ (BSH).

«BSH будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре», — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

Компания Nord Stream 2 AG 15 декабря направила запрос властям Германии на прокладку труб зимой и в начале весны 2020 года. Ранее планировалось, что в этот период работы не будут осуществляться из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Однако из-за позднего решения властей Дании о выдаче разрешения на строительство «Северного потока ― 2» и возможного введения санкций США компания приняла решение ускорить строительство газопровода.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить до конца 2020 года, сейчас они идут в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили поставки газа в Европу через территорию Украины.