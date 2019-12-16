Медведчук прокомментировал заявление Пристайко об имплементации «формулы Штайнмайера»

Киев, 16 декабря. Глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прокомментировал предложение главы МИД страны Вадима Пристайко закрепить в законодательстве «формулу Штайнмайера», которая предусматривает особый статус Донбасса. Политик назвал заявление дипломата лукавством.

Медведчук высказал журналистам свое отношение к словам Пристайко на конференции киевской организации ОПЗЖ.

«Это чистой воды лукавство, обман», — считает оппозиционный политик, депутат Верховной рады.

Он напомнил, что недавно украинский парламент решил продлить на год действие закона об особенностях местного самоуправления в Донбассе, принятого в 2014 году. Фракция ОПЗЖ предложила провести имплементацию «формулы Штайнмайера», то есть включить ее в законодательство страны, однако парламентское большинство Рады, состоящее из депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа», отказалось рассматривать этот законопроект.

Поэтому Медведчук не считает серьезным намерение, высказанное Пристайко.

«Отсутствует политическая воля на мир и у господина Пристайко, и у всей команды, и у президента Украины Зеленского», — отметил он.

По словам парламентария, у президента и его партии нет планов мирного урегулирования конфликта, поскольку предложенный Зеленским законопроект о децентрализации власти в Украине не содержит ни одного из положений Минских соглашений.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности имплементировать «формулу Штайнмайера» в закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе.