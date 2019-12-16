Верховный суд Украины запретил принудительное переименование канонической УПЦ МП

Киев, 16 декабря. Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата разрешили сохранить свое название. Постановление об этом вынес Верховный суд Украины.

Жалоба о переименовании епархии была подана Министерством культуры Украины. Ведомство посчитало, что название УПЦ МП указывает на принадлежность Русской православной церкви. Но суд посчитал иначе.

Помимо этого, как отмечает телеканал RT, ВС Украины поддержал решение двух предыдущих судов о запрете украинским ведомствам отменять регистрационные действия в отношении 267 религиозных организаций Украины.

Закон о переименовании УПЦ был подписал бывшим президентом Украины Петром Порошенко 22 декабря 2018 года. Согласно документу, УПЦ должна будет указать в своем названии принадлежность к «государству-агрессору». Однако представители церкви заявили, что это принудительное переименование будет оспорено.

Напомним, так называемая «новая церковь» Украины была создана на «объединительном соборе» в Киеве в конце 2018 года. Во главе ее встал «митрополит» Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь в этом мероприятии не участвовала. В РПЦ каноническое значение «собора» на Украине назвали ничтожным.