Сирия, 16 декабря. В Идлиб прибыло подкрепление правительственных сил, включая спецназ. Курдский боевик подорвался в Ракке на мине. ВВС Сирии наносит удар боевикам «Тахрир аш-Шам» в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет на на юго-восток Латакии и нанесли точечный удар по укреплениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились пулеметной установки на юге провинции Идлиб, стягивают подкрепления и эвакуируют жителей из зоны будущих боевых действий на юге провинции, в Дейр-эз-Зоре провели рейд.

Курдские вооруженные группировки: потеряли трех боевиков в Ракке при нападении неизвестных.

«Исламское государство1»: подозревается в серии нападений и подрывов на оккупированных SDF территория в Ракке, в Дейр-эз-Зоре застрелили шейха племени.

Провинция Латакия

В Латакии вертолеты ВВС Сирии совершили вылет в район города Кабана на высотах Курдских гор. Вертолеты сбросили бомбы на опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» и их союзников из «Исламской партии Туркестана» (оеб группировки запрещены в РФ как террористические), которые продолжают удерживать за собой ключевой город и высоту. На места скопления радикалов было сброшено восемь бомб, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Сведения о потерях в рядах боевиков в настоящее время уточняются. Второй боевой вылет был совершен к позициям радикалов в районе высот Аль-Акрад, где точечные удары были нанесены по укреплениям и складам джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Хавиджа был застелен боевиками «Исламского государства» шейх племени Ясин аль-Наджрас Мухтар. Пожилого мужчину убили за сотрудничество с курдскими радикалами из «Демократических сил Сирии» (SDF). В своем заявлении террористы подчеркнули, что так поступят с каждым, кто поддерживает как SDF, так и правительственные силы, как передает агентство Deir Ezzor 24.

Над приграничным городом Абу-Кемаль наблюдается активность неизвестных разведывательных самолетов, как передает Twitter-канал Euphrates Post. В Абу-Кемале расположены базы иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции, которые выступали в гражданском конфликте в Сирии на стороне правительственной армии. В последнее время ВВС Израиля особо интенсифицировали боевые и разведывательные вылеты в данном районе - базы КСИР были неоднократно атакованы с воздуха. Иранское ополчением и системы противовоздушной обороны в связи с этим приведены в повышенную боевую готовность.

Отряд сирийской армии провел рейд по поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1 в поселка Мухаджа в восточной части провинции, как сообщает новостной портал Deir Ezzor.

Провинция Идлиб

Как передает источник в сети Twitter (@uguk_sy), что вертолёты ВВС Сирии совершили боевой вылет в район на северо-востоке провинции и нанесли точечные удары в окрестностях поселка Ад-Дана, где укрываются джихадисты «Тахрир аш-Шам». Сведения о потерях боевиков в боевой технике и личном составе пока что уточняются.

Источник также сообщил, что боевики предприняли попытку контратаковать подразделения САА и в районе поселка Тель-Турки разрушили артиллерийское орудие правительственной армии прямым ударом из противотанковой ракетной установки. Сведений о потерях среди военнослужащих не поступало.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что в провинцию прибывают конвои с подкреплением для сирийской армии. Конвой бронетехники сегодня днем прибыл к городу Хан-Шейхун. Военный источник сообщил также, что в поселке Синджнар военные эвакуируют гражданских. Местные жители должны будут покинуть на время боевых действий свои дома и направится в безопасный район, подконтрольный сирийской армии через гуманитарный «коридор». В район прибыли отряды 25-ой специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра») во главе с бригадным генералом Сухейлем аль-Хасаном, после того, как завершили несколько учений в провинции Хама.

Провинция Ракка

Как передает агентство Alk Habour 21, к востоку от города Ракка в поселке Аль-Махир сработала самодельная бомба, установленная на пути следования автомобиля «Демократических сил Сирии» (SDF). В результате взрыва ранен один боевик, второй скончался на месте. К северу от Ракки на противопехотной мине в сельскохозяйственных угодьях подорвался еще один курдский радикал во время обхода – с тяжелыми ранениями он был доставлен в госпиталь.

Источник также сообщил о нападении на патруль курдских радикалов в районе ферм у деревни Аль-Андалус. Неизвестные ворвались в штамб SDF и открыли огонь из автоматов, после чего скрылись на автомобиле. Два курдских боевика были застрелены на месте. SDF усиливают охрану на блокпостах и провели в поселках рейды с обысками в домах. Под подозрением «спящие ячейки» ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.