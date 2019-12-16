Путин и Меркель обсудили по телефону транзит газа через Украину

Москва, 16 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили поставки газа в Европу. Об этом говорится в сообщении Кремля.

«Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли — в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток — 2», — сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Меркель дали позитивную оценку прошедшему в Париже 9 декабря саммиту в «нормандском формате». В рамках саммита были согласованы дальнейшие шаги по реализации Минских соглашений, которые являются безальтернативной основой урегулирования в Донбассе, сообщили в Кремле.

Контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».

«Газовый вопрос» обсуждался на саммите «нормандской четверки» в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, после этой встречи шансы на подписание нового соглашения значительно выросли.