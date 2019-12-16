Жалобы на уборку города, реставрацию зданий и трудоустройство молодежи обсудили в Смольном. ФАН-ТВ

Состояние нежилых построек Петербурга, контроль за уборкой города с помощью интернет-портала и трудоустройство выпускников обсудили на рабочем совещании в Смольном.

Только в 2019 году за ненадлежащее обслуживание нежилых зданий было возбуждено более тысячи дел об административных правонарушениях. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Из них 62 дела уже рассмотрено. В общей сложности штрафов в этом году выписали на 83 миллиона рублей. На рабочем совещании Александру Беглову доложили о состоянии нежилых построек. По словам начальника ГАТИ Олега Зотова, иногда для должного ухода здание достаточно хорошенько помыть, главное своевременно.

«На регулярной основе выполняются работы по регулярной помывке фасадов нежилых зданий. В 2019 году такие работы выполнены на 78% нежилых зданий, расположенных на территории Санкт-Петербурга. В том числе вымыты фасады 4 700 зданий, находящихся в собственности Санкт-Петербурга. Необходимо также отметить и устранения нарушений в части выполнения работ по текущему и капитальному ремонту собственниками нежилых зданий. В 2019 году честные владельцы привели в надлежащее состояние фасады 275 нежилых зданий», — рассказал Олег Зотов, начальник ГАТИ.

Контролировать нежилые постройки Петербурга будут с помощью квадрокоптера. В этом году впервые был проведен согласованный облет территории. Все полученные данные планируют размещать на едином портале объектов благоустройства. Механизм контроля запустят и по контролю за уборкой города. С помощью интернет-портала система позволит решать проблемы оперативно на местах в каждом районе. После обнаружение наледи, нечищеной кровли или снежного завала, бригаду тут же отправят к непроходимому участку. А после уборки ответственный должен будет отправить фотоотчет о проведенной работе.

В ноябре систему уже успешно протестировали в Петроградском районе. Александр Беглов предложил присоединить к ней и жилые здания, а проблемы с наледью решать совместно с петербуржцами.

«Без жителей мы не справимся, поэтому я бы вам рекомендовал разработать совместно систему, чтобы граждане могли сами сообщать и даже может направлять на ваш сайт фотографии, где плохо убрана крыша, где наледи, чтобы реагировать на это оперативно. Обратитесь к горожанам они обязательно вам в этом помогут», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

На доработку проекта градоначальник выделил две недели. Также на совещании обсудили план мероприятий по трудоустройству выпускников и граждан, прошедших военную службу по призыву. Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева рассказала, что в Петербурге будут работать специальные центры по оказанию помощи выпускникам в трудоустройстве.

«У нас 76 тысяч студентов СПТУ в городе, ежегодно 15 тысяч выпускников. По 2019 году — 68% трудоустроены. А в принципе трудоустроены 99–95%, потому что часть из них поступает в высшие учебные заведения, часть продолжает обучение в других образовательных учреждениях, кто-то уходит в армию. Это немалый процент, около 15% ежегодно, и таким образом только 0,5% наших выпускников не трудоустроены», — рассказала Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отметил, что особое внимание необходимо уделить трудоустройству выпускников детских домов. Ведь за них отвечает правительство города. Отчет по каждому такому выпускнику губернатор попросил предоставлять ему лично.