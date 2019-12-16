США потеряют возможность воровать нефть в Сирии после закрытия военных баз в Турции

Москва, 16 декабря. Пентагон отреагировал на угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть для американских военных базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в ответ на возможное введение санкций США из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

В Пентагоне выразили надежду на сохранение военного сотрудничество с Турцией, а также напомнили о многолетнем сотрудничестве между Вашингтоном и Анкарой в этой сфере.

«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции», — сообщил представитель ведомства.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что США угрожали властям Турции санкциями еще до покупки комплексов С-400, однако к настоящему моменту этого так и не произошло. Он также добавил, что Анкара может закрыть для США базы «Инджирлик» и «Кюреджик», в результате чего Вашингтон потеряет возможность беспрепятственно воровать нефть в Сирии, передает Nation News.

«Эрдоган достаточно резкий политик, все может быть. И такая необычайная сдержанность Америки говорит о том, что они не желают расставаться с этими базами. Нужно понимать, что это не просто будет военный ущерб для США, но это еще нанесет политический ущерб», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом Эспер заявил, что Вашингтон готов использовать свои войска для «защиты сирийских нефтяных ресурсов».

Власти США не скрывают, что их главным интересом в Сирии является нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют при поддержке курдских боевиков и наемников из частной военной компании Blackwater, которые базируются в районе населенного пункта Ас-Сувар в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что Вашингтон осуществляет незаконную добычу сирийской нефти. Доказательства данного преступления недавно были представлены Министерством обороны России.

Ранее ФАН опубликовало четвертое расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) на территории САР.

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.