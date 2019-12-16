Успенская рассказала, что дочь запретила ей заводить детей

Москва, 16 декабря. Звезда российского шансона Любовь Успенская рассказала, что ее ревнивая дочь Татьяна Плаксина запретила ей рожать детей.

«Она ревнивая у меня, рожать снова запретила, заявив: «Мама, я у тебя одна, и больше не будет других дочерей и сыновей!» — рассказала певица в комментарии «Дни.ру».

После этого 65-летняя артистка прекратила поиски донора спермы и суррогатной матери. Успенская добавила, что раньше у нее были очень сложные отношения с дочерью, но сейчас они постепенно налаживаются. Они даже решили вместе выйти на сцену в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

«Таня потрясающе поет. Меня переплюнет, – пояснила Успенская. – Я хочу показать ее как большую звезду».

Несмотря на это приятное изменение в жизни, в целом, по мнению певицы, 2019 год выдался для нее очень тяжелым. Она все время гастролировала и теперь хочет «впервые за 30 лет» просто отдохнуть в новогоднюю ночь: выпить шампанского и съесть оливье.

«Ко мне приедет брат из Канады, друзья из Лос-Анджелеса, посидим, попоем, заодно отметим 30-летний юбилей моей дочери», — добавила Успенская.

Кроме того, певица поделилась и своими изменившимися вкусами в одежде.