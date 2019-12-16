«Для меня патриотизм ― делать дело»: Илья Авербух о спорте и «танцах на льду»

Илья Авербух — звезда фигурного катания, призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и продюсер самых зрелищных Ледовых шоу в России. Патриотизм для него означает любовь к профессии, самоотдачу и помощь близким.

На коньки Авербух встал в пять лет, однако тренеры не всегда хотели с ним работать: его способности недооценили дважды. Тем не менее, благодаря уверенности и упорству, Илья нашел «своего» наставника — Жанну Громову. Авербух собирался стать одиночным фигуристом, но позже познакомился с Ириной Лобачевой, после чего ушел в парное катание.

В 2002 году Авербух и Лобачева завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в американском Солт-Лейк-Сити. Позже — победа на чемпионате Европы и призовые места на чемпионате мира.

Из профессионального спорта Авербух ушел уже в 2004 году. Спорт он покинул ради мечты — организации шоу «Ледовая симфония»: масштабного проекта, в котором выступают все звезды фигурного катания — чемпионы Европы и мира.

Успех «Ледовой симфонии» вдохновил Илью на создание телевизионного шоу «Звезды на льду», в котором звезды эстрады и кино учились фигурному катанию. Шоу настолько понравилось зрителям, что в конце каждого сезона участники устраивали гастрольные туры по городам России.

Сейчас Авербух продолжает продюсировать ледовые шоу, занимается предпринимательством, тренирует российских спортсменов. Его последний проект — «Щелкунчик и мышиный король» яркое шоу для зрителей любого возраста.

Илья, по собственному признанию, был и остается патриотом. Для него важно работать с полной самоотдачей, организовывать шоу как в России, так и за рубежом, чтобы показать иностранцам, насколько наша Родина современная и гостеприимная.