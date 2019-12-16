Стамбул, 16 декабря. Судебно-медицинские эксперты установили причину смерти основателя организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье. Он скончался в Стамбуле 11 ноября.

Турецкий телеканал ТРТ сообщил со ссылкой заключение экспертов, что в ходе вскрытия было установлено, что «смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты». На месте происшествия также не были найдены следы ДНК других людей.

Ле Мезюрье был найден мертвым соседями 11 ноября в саду дома в Стамбуле, где он проживал. После смерти основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» в западных СМИ стали распространяться публикации о том, что якобы смерть основателя организации «была выгодна России».

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали вбросы западных СМИ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия, наравне с правительством Сирии, как никто другой была заинтересована в том, чтобы Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности «Белых касок».

«Он мог представить на суд мировой общественности неопровержимые доказательства провокационных действий «Белых касок», — отметили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что кураторы белокасочников могли попросту ликвидировать Ле Мезюрье, который отлично знал всю «подноготную» «Белых касок».

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» заявила своей целью «спасение мирного населения в зонах боевых действий», за что получила серьезную поддержку на Западе. Однако в реальности «спасение» сводится к тому, что «белокасочники» устраивают провокации. Так, организация устроила провокации в Думе с использованием химического оружия в попытке обвинить сирийские власти. Провокация была быстро раскрыта, однако на Западе до сих пор отрицают очевидные доказательства.

Федеральное агентство новостей опубликовало серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. Первый цикл материалов рассказывает о связи корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в России «Исламским государством»1. Вторая часть расследований повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. В третьем материале говорится о россиянах, которые освобождают Сирию от боевиков. Четвертое расследование вскрывает схему финансирования США либеральных СМИ для публикации фейков о Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.