В Британии молодожены решили развестись через несколько часов после свадьбы

Лондон, 16 декабря. В Британии молодожены расстались через несколько часов после свадьбы. Виной всему стал пьяный брат жениха. Мужчина спустил невесту с лестницы, а потом напал на мать и сестер девушки.

По данным местного таблоида, инцидент произошел 27 июля. Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джорд праздновали свадьбу в городе Кередигион. Старший брат Стефана Томос переборщил с алкоголем, внезапно напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. Но на этом неадекватный родственник не остановился и обрушил свою ярость на ни в чем не повинных мать и сестер невесты.

Самое печальное, что Стефан не поддержал пострадавшую жену. После драки она обратилась в полицию и подала на развод. Но процедуру нельзя произвести, потому что их брак продлился меньше 24 часов. Но Эрин не намерена сдаваться. Ее отец рассказал журналистам, что Томос и раньше. По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда старший брат Стефана повел себя неадекватно, на его счету очень много испорченных праздников.

О побоище на свадьбе стало известно после того, как Стефан 1 декабря напал на 43-летнего мужчину возле бара. Полицейские арестовали его, он обвиняется в покушении на убийство. А Томоса уже признали виновным в пяти нападениях и нанесении материального ущерба на свадьбе. Он приговорен к году общественных работ.

