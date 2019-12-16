Президент Ливийской академии передовых исследований просит ООН о прекращении легитимности структуры ПНС Ливии

Общественность в лице президента Ливийской академии передовых исследований Арефа аль-Найеда обратился к послу ООН в Ливии Гасану Саламу с просьбой в первую очередь рассмотреть вопрос о том, чтобы не возобновлять действие легитимности Президентского Совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи. Арефа аль-Найед напомнил, что 17 декабря исполнится четыре года с начала террористического правительственного режима в Триполи.

В послании, которое аль-Найден отправил вчера Гасану Саламе, президент Ливийской академии передовых исследований убеждал посланника ООН уведомить государства-члены ООН о просьбе не продлевать легитимность ПНС Ливии, учитывая подписанные главарем так называемого Правительства национального согласия Файезом Сарраджем соглашения и мемрандумы о взаимопонимании и другие опасные для страны действия, совершенные боевиком.

Арефа аль-Найеда подчеркнул, что «суверенитет, возможности и ресурсы ливийского народа являются великим секретариатом, который необходимо уважать, ценить и сохранять; а отказ в продлении легитимности и международного признания для Президентского Совета Сарраджа и его правительства является наилучшим способом поддержания этого доверия».