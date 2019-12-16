Неизвестный избил украинского депутата металлическим прутом

Киев, 16 декабря. Неизвестный избили металлическим прутом депутата горсовета Нововолынска на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, депутат Нововолынского горсовета обратился за помощью в одну из больниц города. По словам потерпевшего, неизвестный в ходе конфликта нанес ему телесные повреждения металлическим прутом.

В настоящее время правоохранители проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление и поиск злоумышленника. Следователи квалифицируют данное происшествие как «хулиганство». Злоумышленнику может грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.