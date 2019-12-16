Протоиерей Чаплин оценил появление Собчак в серьгах с Иисусом

Москва, 16 декабря. Протоиерей Всеволод Чаплин напомнил телеведущей Ксении Собчак о неизбежности встречи с богом. Так духовник отреагировал на появление фотографии звезды, где она запечатлена в серьгах с иконами.

Ранее Собчак опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте. На фотографии Ксения запечатлена в шапке с двуглавым орлом, также на фото видны серьги с изображением Иисуса Христа.

Всеволод Чаплин оценил образ Собчак. Комментируя публикацию телеведущей, он напомнил: церковные каноны предполагают, что иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. По его мнению, в случае Собчак изначально было понятно, что фото было сделано «ради хайпа».

«Хайп получен по полной программе, как и в случае со сценарием свадьбы, где Ксения Анатольевна стала декорацией. Наряд более безвкусен, чем платье императрицы. Увы, это все дешево и намеренно скандально», — сказал Чаплин в комментарии телеканалу «360».

Он также отметил, что это не первый раз, когда Ксения «играет» со священными для православных предметами. Чаплин напомнил о том, как проходило венчание телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.

«Очевидно, что меняться ей надо, потому что можно сколько угодно играть, но встреча с Богом неизбежна, и лучше подготовиться к этой встрече заранее, а не бежать от нее, в том числе через такие игры», — резюмировал священник. Посмотреть эту публикацию в Instagram Воскресно-имперское ❤️❤️ Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Дек 2019 в 2:44 PST

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Собчак и Богомолов также обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.