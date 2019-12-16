Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Протоиерей Чаплин оценил появление Собчак в серьгах с Иисусом

383
0 Оставить комментарий

Протоиерей Чаплин оценил появление Собчак в серьгах с Иисусом

Москва, 16 декабря. Протоиерей Всеволод Чаплин напомнил телеведущей Ксении Собчак о неизбежности встречи с богом. Так духовник отреагировал на появление фотографии звезды, где она запечатлена в серьгах с иконами.

Ранее Собчак опубликовала новый снимок в своем Instagram-аккаунте. На фотографии Ксения запечатлена в шапке с двуглавым орлом, также на фото видны серьги с изображением Иисуса Христа.

Всеволод Чаплин оценил образ Собчак. Комментируя публикацию телеведущей, он напомнил: церковные каноны предполагают, что иконы существуют для молитвы перед ними, а не для украшения. По его мнению, в случае Собчак изначально было понятно, что фото было сделано «ради хайпа».

«Хайп получен по полной программе, как и в случае со сценарием свадьбы, где Ксения Анатольевна стала декорацией. Наряд более безвкусен, чем платье императрицы. Увы, это все дешево и намеренно скандально», — сказал Чаплин в комментарии телеканалу «360».

Он также отметил, что это не первый раз, когда Ксения «играет» со священными для православных предметами. Чаплин напомнил о том, как проходило венчание телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.

«Очевидно, что меняться ей надо, потому что можно сколько угодно играть, но встреча с Богом неизбежна, и лучше подготовиться к этой встрече заранее, а не бежать от нее, в том числе через такие игры», — резюмировал священник.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воскресно-имперское ❤️❤️

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. В ЗАГС молодожены приехали на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Собчак и Богомолов также обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Источник: телеканал «360»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров