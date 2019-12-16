Минтруд РФ предложил в три раза сократить срок выдачи маткапитала

Москва, 16 декабря. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило сократить сроки выдачи материнского капитала. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе предлагается сократить срок рассмотрения заявления на получение материнского капитала с 1 месяца до 12 дней. Кроме того, предлагается уменьшить срок получения маткапитала до 3 дней. Минтруд РФ также предложил сократить срок проверки документов, необходимых для получения материнского капитала до 5 дней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат практику индексации материнского капитала. Размер маткапитала в 2020 году вырастет на 3,8%, составив 466 тысяч рублей.