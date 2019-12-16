Как Саррадж удерживается в Триполи

Незаконное назначение чиновников, обогащение на ливийской нефти и коррупционные схемы — Федеральное агентство новостей (ФАН) узнало, как премьер-министр так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж сохраняет власть в Триполи.

Из князей на Олимп, но с грязью

Несмотря на то, что Файез Саррадж родился в известной аристократической ливийской семье, до его восхождения на политический Олимп Ливии он не занимал сколько-нибудь высоких позиций в государственном аппарате Джамахирии. Также он не обладал каким-либо серьезным финансовым состоянием.

Все изменилось в 2015 году, когда было заявлено о формировании Правительства национального согласия Ливии. Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Бернардино Леон в тот же день на пресс-конференции сообщил о том, что Файез Саррадж станет премьер-министром страны. Но из-за попыток исламистов сорвать договоренности, ПНС во главе с Сарраджем сформировалось только в 2016 году.

На данный момент известно, что семья Сарраджа постоянно проживает в Лондоне, где он и сам проводит значительную часть своего времени. Старший брат Файеза Сарраджа Наджиб является генеральным консулом Ливии в Манчестере. Именно с братом Сарраджа связаны громкие коррупционные скандалы, которые возмутили ливийскую общественность.

Брат за брата

Активную помощь Сарраджу оказывает старший брат - Наджиб Мустафа Саррадж, гражданин США, бизнесмен и ливийский дипломат. До свержения и убийства Муаммара Каддафи Наджиб Саррадж занимался бизнесом в США, проживая в Хьюстоне, штат Техас.

Перед вами компания Наджиба Сарраджа, зарегистрированная в г. Хьюстон, США

После свержения Каддафи и возвышения своего младшего брата в качестве депутата Всеобщего национального конгресса (ВНК) Саррадж-старший поступил на дипломатическую службу в посольстве Ливии в Дубае в качестве торгового атташе посольства Ливии в ОАЭ, а затем — генерального консула Ливии в ОАЭ.

В 2015 году Саррадж-старший, которому к тому моменту уже исполнилось 65 лет, должен был уйти на пенсию по ливийскому законодательству. К тому моменту стало понятно, что младшего брата, Фаейза, вот-вот изберут на пост главы Президентского совета Ливии по Схиратским соглашениям от 17 декабря 2015 года по мирному урегулированию в Ливии.

Саррадж-младший не преминул воспользоваться попавшим в его руки неограниченным административным ресурсом и, по информации медиа-активистов, пролоббировав соответствующее решение, в ноябре 2015 года (еще до подписания Схиратских соглашений) убедил в то время премьер-министра Временного правительства Ливии Абдуллу Аль-Тани назначить Наджиба Сарраджа генеральным консулом в Манчестере (Великобритания), несмотря на формальное возрастное несоответствие Сарраджа-старшего требованиям ливийского законодательства.

Копия постановления МИД Ливии об окончании срока полномочий Н. Сарраджа в качестве генерального консула Ливии в Дубае в виду достижения им предельного возраста:

В ливийских СМИ по этому поводу прошла широкая кампания по осуждению подобного шага. Некоторые СМИ заявили, что назначение Наджиба в Манчестер произошло уже после окончательного утверждения Сарраджа во власти, то есть по личному распоряжению новоявленного главы ПНС Ливии.

По другой версии причиной ухода Наджиба Сарраджа из дипмиссии в ОАЭ стал конфликт с бывшим постом Ливии в ОАЭ Арефом Найедом, который можно объяснить их разными политическими взглядами. Как известно из открытых источников, Ареф Али Найед — известный ливийский ученый и бизнесмен, приближенный наследного принца Абу Даби Мухаммада ибн Зайда Аль-Нахайана и сторонник генерала Халифы Хафтара.

Помимо явной незаконности в описанной выше схеме назначения Сарраджа-старшего в дипломатическую миссию в Великобритании, остается неясным, отказался ли Наджиб от американского гражданства. Фотография его американского паспорта также гуляет по социальным сетям.

Наджиб Саррадж и нефть-нефть-нефть

Однако карьера дипломата и лоббирование интересов правительства Сарраджа-младшего в Европе — только внешняя часть работы Наджиба Сарраджа. Брат премьер-министра также входит в совет директоров компании Tamoil Beheer со штаб-квартирой в Нидерландах. Это коммерческая структура, осуществляющая управление разветвленной сетью автозаправочных станций по всей Европе под брендом Tamoil.

Н. Саррадж – член совета директоров Tamoil Beheer B.V.

Главным акционером компании является холдинг OilInvest, зарегистрированный в оффшорной зоне на Кюрасао и входящий в структуру Ливийского инвестиционного фонда. Оборот OilInvest по собственным оценкам компании составляет 12,7 миллиарда долларов. Акционерами OilInvest являются ливийские государственные учреждения: Ливийский арабский иностранный банк (15%), Ливийский инвестиционный фонд (15%) и Национальная нефтяная корпорация Ливии (15%).

Tamoil Beheer входит в структуру компании OilInvest:

Таким образом, все деньги от продажи ливийской нефти через компанию поступают в бюджет Правительства национального согласия Ливии, а оттуда частично в виде официальной зарплаты и взяточной надбавки к бандформированиям и террористическим группировкам, которые захватили северо-запад страны.

Не все так гладко

Тем не менее коррупционная схема, организованная Сарраджем и его ближайшим окружением, не идеальна. Это выяснилось после начала завершающего этапа антитеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Карама».

Группировки, оккупировавшие Триполи и формально присягнувшие на верность ПНС, потребовали больше денег за свою лояльность. Дошло даже до столкновений, как, например, инцидент 4 декабря, когда недовольные отсутствием выплат вооруженные группировки из Мисураты заблокировали все въезды и выезды вокруг штаб-квартиры ПНС и Минфина. Тогда Сарраджу удалось покинуть здание через черный ход, однако этот случай как нельзя лучше иллюстрирует шаткость его положения.

Дело в том, что Саррадж в настоящий момент беспрепятственно распоряжается только теми нефтяными деньгами, которые поступают в Центробанк Ливии за счет акций Ливийского арабского иностранного банка. ЦБ с 2011 года управляет Сиддик Омар аль-Кабир — соратник Сарраджа по террористической группировке «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Именно он переводил бандформированиям ПНС зарплату и крупное вознаграждение за лояльность. Однако ЦБ не располагает средствами, чтобы увеличить взятку до тех сумм, которые бы устроили боевиков в условиях «Аль-Карама».

Чтобы предотвратить падение террористического ПНС, Сарраджу необходимо использовать бюджеты ЛИФ и ННК. Но это не так легко, как кажется на первый взгляд.

Сопротивление ННК

Глава ННК Мустафа Саналла публично выступал против поддерживаемого Сарраджем главы ЦБ и его сотрудничества с террористами. Кабир и его деятельность давно настораживает европейских партнеров, в том числе в нефтяной отрасли. Это может сильно ударить по ННК и лишить Ливию европейских инвестиций.

Очевидно, это обстоятельство вынудило Саналлу оказать сопротивление Сарраджу и Кабиру, ограничив насколько это возможно их контроль над бюджетом ННК.

Фактически у премьера ПНС осталась всего одна возможность сохранить лояльность банд и свою власть — убедить Запад разморозить активы Ливийского инвестиционного фонда. Однако для этого нужно время, которого у Сарраджа практически не осталось.

1 Организация запрещена на территории РФ.