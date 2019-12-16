Российские авиаинспекторы вылетели в Египет

Каир, 16 декабря. В Египте ожидают прилета российских авиаинспекторов. В аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады идет подготовка к визиту делегации. Российские специалисты проверят принятые меры в рамках возобновления авиасообщения между РФ и египетскими курортами, сообщает «Экономика сегодня».

По данным египетского источника, аэропорт Шарм-эш-Шейха претерпел значительные изменения. Власти увеличили пропускную способность воздушных ворот на два миллиона пассажиров в год, реконструировав второй терминал. Помимо этого, обустроено четыре дополнительных выхода на посадку.

Среди других улучшений — появившиеся внешнее ограждение и система современного видеонаблюдения, которые существенно повысили уровень безопасности.

Авиасообщение между Россией и Египтом было заморожено в ноябре 2015 года из-за падения российского самолета, летевшего из арабской страны. Жертвами крушения стали 224 человека.

Регулярное сообщение по воздуху было частично восстановлено в апреле 2018 года, но только между Москвой и Каиром. Рейсов из России до египетских курортов пока нет.

Напомним, полное возобновление авиасообщения между странами обсуждалось в рамках саммита Россия — Африка, прошедшем в Сочи. По итогам российско-египетских переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в размораживании сообщения заинтересованы обе стороны.